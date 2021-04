Rione Traiano | uccisero extracomunitario per aver rubato la droga | 5 arresti nel clan Sorianiello

(Di lunedì 26 aprile 2021) Cronaca di Napoli: cinquenel(operante al) per l’omicidio a Castel Volturno di un cittadino nigeriano (punito persottratto lorodal valore di circa 40mila euro). I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e quelli del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato 5 persone per omicidio, tentato omicidio,

Advertising

TeleCapriNews : Operazione dei Carabinieri di Napoli tra il Rione Traiano e Castel Volturno ai danni del gruppo camorristico ‘Soria… - campaniafelixit : Napoli – Rione Traiano – Castel Volturno: Camorra, gruppo camorristico Sorianiello. I Carabinieri del Comando Provi… - every1fakes : ma quello è il rione traiano - mattinodinapoli : Droga tra Pozzuoli e il Rione Traiano: tre arresti, sequestrati hashish e cocaina -

Ultime Notizie dalla rete : Rione Traiano

... così chiamata perché sita nell'omonimo complesso abitativo del. Lo scopo era quello di vendicarsi del furto subito per assicurarsi una posizione di supremazia sul territorio. La ...... per un valore sul mercato di circa 40mila euro, destinata a rifornire la piazza di spaccio "della 99", così chiamata perché sita nell'omonimo complesso abitativo del, per vendicarsi ...5 arresti nel clan Sorianiello (operante al rione Traiano di Napoli): uccisero un cittadino nigeriano per aver sottratto loro droga dal valore di circa 40mila euro.09:56:56 Cinque persone ritenute appartenenti al gruppo camorristico "Sorianiello" accusate, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di ...