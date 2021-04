Rio de Janeiro | riaprono le spiagge nonostante boom di contagi

Advertising

H0PESTR0M : RT @4untiesnixx: prepariamo le valigie Beppe, si va a Rio de Janeiro???? #welcometo500k - 4untiesnixx : prepariamo le valigie Beppe, si va a Rio de Janeiro???? #welcometo500k - AnimacciaMia : @ArturoP66023286 @a_meluzzi Appunto, circa 'n centinaio. 92 identificate a inizio aprile. Si, maggiore circolazione… - blckmn_w : @NetflixIT mi sembra di stare a Rio de Janeiro - ologrammm : 21 giugno 2019 prove di forza su Rio de Janeiro. Chi pensa che ciò sia naturale si schieri da quella parte, si prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Rio Janeiro

askanews

Spiagge aperte ma poco affollate. Adein Brasile nonostante i numeri dei contagi siano da record, quasi 68.000 morti nel solo mese d'aprile e oltre 71.000 nuovi casi registrati sabato, il sindaco Eduardo Paesè deciso di ..."Roma è la terza città più trafficata al mondo, dopoDee Bogotà. Zero nuovi cantieri di tram e metro in 5 anni. Zero manutenzione. Un milione di corse di bus cancellate all'anno. Basta". Con queste parole il leader di Azione e candidato ...Rio de Janeiro, 26 apr. (askanews) - Spiagge aperte ma poco affollate. A Rio de Janeiro in Brasile nonostante i numeri dei contagi siano da ...Il programma del candidato sindaco prevede l’acquisto di nuovi mezzi e la revisione della rete con interventi immediati e di lungo termine, e finanziabili con parte del miliardo e mezzo di euro che il ...