Rinvio del voto, la deputata di Fratelli d’Italia lo associa alla dittatura nazifascista. Sensi (Pd) protesta: “Inaccettabile” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Impedire di andare al voto significherebbe che quello che molti hanno festeggiato ieri è, in realtà, una farsa: noi festeggiamo la Liberazione e, però, poi torniamo sostanzialmente a vivere chiusi e costretti nei nostri diritti costituzionali”. Lo dice nell’Aula della Camera Ylenia Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia, scatenando la reazione di Pd e Leu. Nel corsodella discussione generale suo decreto legge che rinvia le elezioni amministrative per l’emergenza Covid, la deputata ha associato il Rinvio delle elezioni a causa del Covid all’assenza di libertà del regime nazifascista. Le sue parole hanno fatto scattare Filippo Sensi del Pd. “Io non posso accettare che il 25 aprile venga indicato come una farsa, e che si mettano sullo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “Impedire di andare alsignificherebbe che quello che molti hanno festeggiato ieri è, in realtà, una farsa: noi festeggiamo la Liberazione e, però, poi torniamo sostanzialmente a vivere chiusi e costretti nei nostri diritti costituzionali”. Lo dice nell’Aula della Camera Ylenia Lucaselli,di, scatenando la reazione di Pd e Leu. Nel corsodella discussione generale suo decreto legge che rinvia le elezioni amministrative per l’emergenza Covid, lahato ildelle elezioni a causa del Covid all’assenza di libertà del regime. Le sue parole hanno fatto scattare Filippodel Pd. “Io non posso accettare che il 25 aprile venga indicato come una farsa, e che si mettano sullo ...

Advertising

FratellidItalia : Lunedì il Presidente Draghi illustrerà al Parlamento il #RecoveryPlan, ma mancano meno di 48h e non è stato ancora… - NicolaPorro : ?? Virologi e giornalisti contro le #riaperture, l’assurdo rinvio a giudizio di #Salvini, l’immane spreco dei… - fattoquotidiano : Rinvio del voto, la deputata di Fratelli d’Italia lo associa alla dittatura nazifascista. Sensi (Pd) protesta: “Ina… - pepesavino : RT @GiorgiaMeloni: Lunedì il Presidente Draghi illustrerà al Parlamento il #RecoveryPlan, ma mancano meno di 48 ore e non è stato ancora pu… - ZenatiDavide : Rinvio elezioni 2021, alla Camera la discussione generale: ostruzionismo di FdI. La diretta: È in corso, alla Camer… -