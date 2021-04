Rifiuti selvaggi nella piazza del municipio | abbandonata pure una sedia sdraio sulla colonnina Dae

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti selvaggi

LeccoToday

nella piazza del municipio di Calolzio. Brutta sorpresa questa mattina per residenti, cittadini ed esercenti del centro città che hanno trovato alcuni sacchi della spazzatura ...- continua sotto - "Svuota Cantine " afferma l'assessore all'Ambiente, Elena Caterino - nasce per contrastare l'abbandono deie offrire ai cittadini un servizio in attesa della ...Linee ferroviarie trasformate in discariche. Succede (non solo) a Ghedi, grazie a personaggi che non si limitano a usare argini e... Scopri di più ...Aversa (Caserta) - Appuntamento nella giornata di sabato 24 aprile con una nuova edizione di «Svuota Cantine». L’iniziativa, questa volta, avrà come ...