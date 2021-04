Rientro a scuola, da oggi si riparte: almeno 7,6 milioni di studenti in classe (Di lunedì 26 aprile 2021) In zona gialla e arancione tutti i ragazzi delle elementari e delle medie saranno in aula, mentre per le superiori la presenza sarà almeno al 70% e fino al 100%. In zona rossa invece per gli studenti delle superiori l'attività in classe si svolgerà almeno al 50%. La scelta, però, ha suscitato alcune critiche, soprattutto sulla capienza delle aule e sulla difficoltà di gestire gruppi di 25 alunni o più in uno spazio stretto Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 aprile 2021) In zona gialla e arancione tutti i ragazzi delle elementari e delle medie saranno in aula, mentre per le superiori la presenza saràal 70% e fino al 100%. In zona rossa invece per glidelle superiori l'attività insi svolgeràal 50%. La scelta, però, ha suscitato alcune critiche, soprattutto sulla capienza delle aule e sulla difficoltà di gestire gruppi di 25 alunni o più in uno spazio stretto

