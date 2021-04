Ricerca | Neuromed | ' Nuova tecnica per diagnosi precoce Alzheimer'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Anche se viene considerata una patologia dell'età avanzata, la malattia dipuò colpire persone relativamente giovani, al di sotto dei 65 anni di età. In questi casi diventa ancora più importante avere una. Con questo obiettivo, il Dipartimento di Fisica Medica ed Ingegneria dell'Irccsdi Pozzilli (Is), in collaborazione con la Huazhong University of Science and Technology (Hust) di Wuhan, in Cina, e con l'Università di Roma Tor Vergata, ha ora realizzato unadi indagine automatica delle immagini Pet (Tomografia a emissione di positroni). Il nuovo metodo diagnostico, pubblicato sulla rivista scientifica European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, si basa sulla cosiddetta “texture ...