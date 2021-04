Riaprono anche i cinema: ecco i principali film in sala (Di lunedì 26 aprile 2021) Per molte regioni d'Italia lunedì 26 aprile corrisponde all' ingresso in zona gialla e di conseguenza alla riapertura dei cinema . Le sale cinematografiche hanno recuperato per l'occasione alcuni ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Per molte regioni d'Italia lunedì 26 aprile corrisponde all' ingresso in zona gialla e di conseguenza alla riapertura dei. Le saletografiche hanno recuperato per l'occasione alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono anche Riaprono anche i cinema: ecco i principali film in sala E poi hanno riempito la programmazione con titoli usciti in streaming oppure on demand, e anche approfittando dell'unico titolo che esordisce da noi proprio il 26: 'Minari', fresco di una vittoria ...

Zona gialla: regole e restrizioni dal 26 aprile Riaprono anche i musei . Mostre e musei infatti potranno essere aperti al pubblico a partire dal 26 aprile, seguendo i protocolli di sicurezza già adottati precedentemente. Zona gialla: sport e ...

Covid: Gb, in Scozia e Galles riaprono pub anche all'interno - Mondo ANSA Nuova Europa Riapertura dei cinema: dove, come e cosa vedere in sala in Italia Guida alla riapertura dei cinema in Italia che avverrà il 26 aprile 2021: quali film possiamo vedere e come sarà tornare finalmente al cinema. Non ci è mancato il cinema. Ci sono mancati i cinema. Non ...

Selfie con cappuccino al tavolino, la gioia della ripartenza nei bar di Genova GENOVA - Felicità è riassaporare di prima mattina il gusto di un cappuccino e una brioches seduti al tavolino di un bar affacciato sul mare del porto antico. Lo ha ammesso stamane una giovane collabor ...

