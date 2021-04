Riaperture, Zaia: “Giornata storica, ma non è liberi tutti” (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi, con il ritorno della zona gialla in Italia e, con lei, le Riaperture di bar e ristoranti all’aperto, “è una Giornata storica, perché si passa dalla responsabilità in capo alle istituzioni alla responsabilità di ognuno di noi: attenzione però, non è un ‘liberi tutti”. Questo il monito lanciato dal presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi a Start, su Sky Tg24. Il governatore ha infatti avvertito: “Non si può abbassare la guardia: in Veneto abbiamo ancora 1.500 pazienti ricoverati negli ospedali, anche se il trend è in continua discesa – ha spiegato- ma ci vuole attenzione e dobbiamo evitare nel ricadere in una situazione di emergenza e un riacutizzarsi dell’epidemia: sarebbe un punto di non ritorno”, ha concluso. Per Zaia, le Regioni al governo “avevano fatto delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi, con il ritorno della zona gialla in Italia e, con lei, ledi bar e ristoranti all’aperto, “è una, perché si passa dalla responsabilità in capo alle istituzioni alla responsabilità di ognuno di noi: attenzione però, non è un ‘”. Questo il monito lanciato dal presidente del Veneto, Luca, oggi a Start, su Sky Tg24. Il governatore ha infatti avvertito: “Non si può abbassare la guardia: in Veneto abbiamo ancora 1.500 pazienti ricoverati negli ospedali, anche se il trend è in continua discesa – ha spiegato- ma ci vuole attenzione e dobbiamo evitare nel ricadere in una situazione di emergenza e un riacutizzarsi dell’epidemia: sarebbe un punto di non ritorno”, ha concluso. Per, le Regioni al governo “avevano fatto delle ...

Advertising

LegaSalvini : Le parole di Luca Zaia sulle riaperture. - Giuggio72684862 : RT @joem5s: Salvini 'Riapriamo tutto'. Zaia 'Con le riaperture si rischia il ritorno nell'abisso'. NON ME LA PRENDO CON LORO MA CON CHI LI… - lifestyleblogit : Riaperture, Zaia: 'Giornata storica, ma non è liberi tutti' - - fisco24_info : Riaperture, Zaia: 'Giornata storica, ma non è liberi tutti': Il monito del presidente del Veneto: 'Non si può abbas… - Ecatetriformis : RT @joem5s: Salvini 'Riapriamo tutto'. Zaia 'Con le riaperture si rischia il ritorno nell'abisso'. NON ME LA PRENDO CON LORO MA CON CHI LI… -