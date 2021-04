Riaperture, Salvini a pranzo fuori: «Coprifuoco? Lascia il tempo che trova, prevalga il buon senso. Sto con Gelmini» – Il video (Di lunedì 26 aprile 2021) Il segretario della Lega Matteo Salvini sfrutta il primo giorno del ritorno in zona gialla e della conseguente riapertura di bar e ristoranti per pranzare all’aperto, seduto al tavolo del bar Bianco, in zona Parco Sempione a Milano. Un gesto politico che ha richiamato l’attenzione dei giornalisti ai quali ha riLasciato dichiarazioni sul tema più caldo delle ultime ore: il Coprifuoco delle 22. «Lascia il tempo che trova. Non puoi dire a un barista o a un ristoratore “torna a lavorare a cena, ma alle 21.59 fai alzare chi si sta bevendo il caffè”. Il buonsenso va oltre il decreto e quindi se c’è un decreto che prevede il lavoro anche la sera, Lasciamo lavorare questa gente che se lo merita», ha detto Salvini a proposito ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Il segretario della Lega Matteosfrutta il primo giorno del ritorno in zona gialla e della conseguente riapertura di bar e ristoranti per pranzare all’aperto, seduto al tavolo del bar Bianco, in zona Parco Sempione a Milano. Un gesto politico che ha richiamato l’attenzione dei giornalisti ai quali ha rito dichiarazioni sul tema più caldo delle ultime ore: ildelle 22. «ilche. Non puoi dire a un barista o a un ristoratore “torna a lavorare a cena, ma alle 21.59 fai alzare chi si sta bevendo il caffè”. Ilva oltre il decreto e quindi se c’è un decreto che prevede il lavoro anche la sera,mo lavorare questa gente che se lo merita», ha dettoa proposito ...

