Riaperture, in Francia si ritorna in classe. Macron: “La scuola aiuta a combattere le diseguaglianze sociali” (Di lunedì 26 aprile 2021) Asili e scuole elementari riaprono in Francia malgrado l'alto numero di contagi quotidiani, quasi 30mila, mentre tra una settimana sarà il turno delle scuole medie e superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) Asili e scuole elementari riaprono inmalgrado l'alto numero di contagi quotidiani, quasi 30mila, mentre tra una settimana sarà il turno delle scuole medie e superiori. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Riaperture, in Francia si ritorna in classe. Macron: “La scuola aiuta a combattere le diseguaglianze sociali” - Euro_comunica : Vaccini, somministrate un miliardo di dosi in tutto il Mondo - HankHC91 : RT @fedegiannini1: I #musei in #Francia sono chiusi ininterrottamente da sei mesi e giustamente non ne possono più. Hanno scritto una lette… - FinestreArte : RT @fedegiannini1: I #musei in #Francia sono chiusi ininterrottamente da sei mesi e giustamente non ne possono più. Hanno scritto una lette… - fedegiannini1 : I #musei in #Francia sono chiusi ininterrottamente da sei mesi e giustamente non ne possono più. Hanno scritto una… -