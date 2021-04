Riaperture, il duro attacco di Galli al governo: “Nuovi focolai” (Di lunedì 26 aprile 2021) Alfie Borromeo Buona parte dell’Italia è tornata a essere ‘gialla‘. Secondo alcuni virologi questa riapertura rischia di essere interpretata dai cittadini come un ‘liberi tutti’: Massimo Galli, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, ai microfoni del Quotidiano Nazionale ha criticato la decisione del governo, lanciando l’allarme. Covid, l’Italia riapre e Galli critica il governo: Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 26 aprile 2021) Alfie Borromeo Buona parte dell’Italia è tornata a essere ‘gialla‘. Secondo alcuni virologi questa riapertura rischia di essere interpretata dai cittadini come un ‘liberi tutti’: Massimo, direttore di Malattie infettive dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, ai microfoni del Quotidiano Nazionale ha criticato la decisione del, lanciando l’allarme. Covid, l’Italia riapre ecritica il: Impronta Unika.

Riaperture, il duro attacco di Galli al governo: "Nuovi focolai" Virgilio Notizie Riaperture, il duro attacco di Galli al governo: “Nuovi focolai” Massimo Galli ha spiegato che con le riaperture decise dal governo si rischia di pagare “un prezzo alto“. E poi ha aggiunto come sia “un mito da sfatare” il fatto che i contagi calino durante la bella ...

