Riaperture, da oggi 14 regioni tornano in zona gialla. Ristoranti, cinema, teatri, spostamenti: ecco tutte le regole (Di lunedì 26 aprile 2021) Quasi tutta Italia torna in zona gialla, con nuove regole che puntano a riaprire – con gradualità e nel rispetto delle norme anti-contagio – le principali attività del Paese. A partire da oggi, come disposto dalle ultime ordinanze del ministero della Salute e dal decreto Covid del governo, in 14 regioni si apre una fase nuova dopo oltre un mese di chiusure serrate. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, le province di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Veneto. Qui i Ristoranti tornano a fare servizio al tavolo sia a pranzo che a cena (ma solo all’aperto), riaprono teatri, cinema, sale da concerto e palazzetti (con prenotazione obbligatoria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Quasi tutta Italia torna in, con nuoveche puntano a riaprire – con gradualità e nel rispetto delle norme anti-contagio – le principali attività del Paese. A partire da, come disposto dalle ultime ordinanze del ministero della Salute e dal decreto Covid del governo, in 14si apre una fase nuova dopo oltre un mese di chiusure serrate. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, le province di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Veneto. Qui ia fare servizio al tavolo sia a pranzo che a cena (ma solo all’aperto), riaprono, sale da concerto e palazzetti (con prenotazione obbligatoria ...

NicolaPorro : 'Rischio calcolato': ora che l'ha sdoganato #Draghi, (quasi) tutti d'accordo. Ma Franco Battaglia ci ricorda come l… - agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - lucianonobili : «Non è l'influenza della Lega, è la leadership di #Draghi a fare la differenza. Sbaglia chi lascia a Salvini la ban… - mapiele : RT @Capezzone: +Oggi su @laveritaweb+ Già pronto il palinsesto tv: “Oddio, gli italiani respirano”. Manuale di sopravvivenza per la settima… - Alex60409022 : RT @Capezzone: +Oggi su @laveritaweb+ Già pronto il palinsesto tv: “Oddio, gli italiani respirano”. Manuale di sopravvivenza per la settima… -