“Respiriamo una nuova vita” La conduttrice, è incinta! (Di lunedì 26 aprile 2021) Era l'1 giugno del 2019, quando Lorella Boccia e Niccolò Presta diventavano marito e moglie. A circa due anni dal matrimonio, si preparano a diventare genitori. La conduttrice ed ex allieva della scuola di Amici e l'imprenditore e figlio del manager Lucio Presta, hanno annunciato sui rispettivi profili social di aspettare un bebè. Entrambi sono al settimo cielo. Lorella Boccia e l'annuncio del bebè in arrivo Lorella Boccia ha pubblicato uno scatto che la ritrae con la foto dell'ecografia in mano, mentre accarezza il pancione che al momento è appena accennato. Sul volto un sorriso radioso. La ballerina ha rivolto una dedica a suo marito: "Amore ti amo, non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 aprile 2021) Era l'1 giugno del 2019, quando Lorella Boccia e Niccolò Presta diventavano marito e moglie. A circa due anni dal matrimonio, si preparano a diventare genitori. Laed ex allieva della scuola di Amici e l'imprenditore e figlio del manager Lucio Presta, hanno annunciato sui rispettivi profili social di aspettare un bebè. Entrambi sono al settimo cielo. Lorella Boccia e l'annuncio del bebè in arrivo Lorella Boccia ha pubblicato uno scatto che la ritrae con la foto dell'ecografia in mano, mentre accarezza il pancione che al momento è appena accennato. Sul volto un sorriso radioso. La ballerina ha rivolto una dedica a suo marito: "Amore ti amo, non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre.insieme una. ...

Lalalal58557866 : Daje raga se è solo su una categoria ancora meglio, respiriamo nel dubbio ?? - hudsonftpayne : RT @bocciaofficial: Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli...… - bocciaofficial : Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo sol… - chi_lo_saa : @vendicativa69 Già che ti fai una domanda datti pure una risposta. Sei tu che hai cercato noi nell'hashtag eligreg… - dukeonyx57 : Il #25aprile è un giorno speciale, per una festa speciale. Da quel giorno del lontano #25aprile1045 ogni giorno,cos… -