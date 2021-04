Renault - Si ferma lo sviluppo dei diesel | focus sullelettrificazione

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 aprile 2021) Laha deciso dire gli investimenti sullodi nuovi motori. La svolta della Casa della Losanga, annunciata dall'amministratore delegato Luca De Meo durante l'assemblea degli azionisti, ha un duplice obiettivo: da una parte puntare sull'elettrificazione, per adeguarsi alle sempre più severe normative sulle emissioni, e dall'altra ridurre i costi, tema cruciale per un costruttore che deve superare le pesanti perdite di bilancio dell'anno scorso e liberare risorse da dedicare a un ambizioso piano di rilancio. Gli obiettivi. Il gruppo transalpino non ha comunque intenzione di abbandonare del tutto una tecnologia che l'ha resa protagonista in Europa. Per anni, infatti, laè stata uno dei principali produttori di propulsori a gasolio, al punto da fornirli anche ad altre ...