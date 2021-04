Relazioni Russia-Italia, Mosca espelle addetto navale aggiunto all’ambasciata italiana. Farnesina: “Ritorsione” (Di lunedì 26 aprile 2021) La Federazione Russa ha deciso di espellere l’addetto navale aggiunto dell’ambasciata d’Italia a Mosca “con un preavviso di 24 ore”. Lo rende noto la Farnesina, apprendendo “con profondo rammarico” la notizia, ritenuta “infondata e ingiusta perché in Ritorsione ad una legittima misura presa dalle autorità Italiane a difesa della propria sicurezza”. Le autorità russe hanno definito il diplomatico Italiano “persona non grata”. Si tratta di una misura in risposta a un’azione condotta da Roma che, dopo il caso Walter Biot, l’ufficiale accusato di spionaggio politico-militare, ha espulso dal Paese due funzionari russi coinvolti nella vicenda. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) La Federazione Russa ha deciso dire l’dell’ambasciata d’“con un preavviso di 24 ore”. Lo rende noto la, apprendendo “con profondo rammarico” la notizia, ritenuta “infondata e ingiusta perché inad una legittima misura presa dalle autoritàne a difesa della propria sicurezza”. Le autorità russe hanno definito il diplomaticono “persona non grata”. Si tratta di una misura in risposta a un’azione condotta da Roma che, dopo il caso Walter Biot, l’ufficiale accusato di spionaggio politico-militare, ha espulso dal Paese due funzionari russi coinvolti nella vicenda. L'articolo proviene daSera.

