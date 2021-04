Regole dal 26 aprile: cosa si può fare da oggi. Zona gialla e riaperture (Di lunedì 26 aprile 2021) Regole dal 26 aprile: oggi, lunedì 26 aprile, giornata chiave per la ripartenza del paese. Infatti, non solo torna la Zona gialla, per praticamente metà del paese, ma nella fascia di rischio basso spazio anche a qualche riapertura in più rispetto al passato. Regole dal 26 aprile: cosa si può fare da oggi? Regole dal 26 aprile: da oggi, lunedì 26 aprile, praticamente mezza Italia torna in Zona gialla, la fascia di basso rischio epidemiologico che era stata sospesa con l’ultimo decreto Covid licenziato dal Governo Draghi. Rimangono in Zona arancione soltanto ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 aprile 2021)dal 26, lunedì 26, giornata chiave per la ripartenza del paese. Infatti, non solo torna la, per praticamente metà del paese, ma nella fascia di rischio basso spazio anche a qualche riapertura in più rispetto al passato.dal 26si puòdadal 26: da, lunedì 26, praticamente mezza Italia torna in, la fascia di basso rischio epidemiologico che era stata sospesa con l’ultimo decreto Covid licenziato dal Governo Draghi. Rimangono inarancione soltanto ...

