Regioni in zona gialla le nuove regole: cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi 26 aprile 2021 torna la zona gialla in gran parte dell’Italia e con essa nuove regole. E’ un nuovo inizio, insomma, dopo settimane in cui il Governo aveva deciso di dividere le Regioni tra arancioni e rosse limitando di fatto le cose da poter fare. Da oggi, invece, riaprono bar e ristoranti anche la sera anche se con limitazioni legate all’utilizzo degli spazi esterni che si rivelano fondamentali. Ma chi vorrà, dunque, potrà nuovamente regalarsi il “lusso” di andare a cena fuori dopo mesi di divieti. Le Regioni che dal 26 aprile sono in zona gialla sono molte: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, le province di Bolzano e Trento, Toscana, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi 26 aprile 2021 torna lain gran parte dell’Italia e con essa. E’ un nuovo inizio, insomma, dopo settimane in cui il Governo aveva deciso di dividere letra arancioni e rosse limitando di fatto le cose da poter. Da oggi, invece, riaprono bar e ristoranti anche la sera anche se con limitazioni legate all’utilizzo degli spazi esterni che si rivelano fondamentali. Ma chi vorrà, dunque, potrà nuovamente regalarsi il “lusso” di andare a cena fuori dopo mesi di divieti. Leche dal 26 aprile sono insono molte: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, le province di Bolzano e Trento, Toscana, ...

