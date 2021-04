Regione Puglia | nominati i direttori di dipartimento | Venneri segretario generale della presidenza e De Franchi responsabile della comunicazione istituzionale Sanità | conferma per Montanaro Non c' è Valenzano

Advertising

CarloCalenda : La situazione in Puglia è chiaramente fuori controllo. Emiliano chiede di riaprire contro ogni dato che li colloca… - TeresaBellanova : Ricevo, anche dalla mia regione, la Puglia, sollecitazioni di imprese agricole gravemente colpite dai danni del mal… - MolfettaLiveIt : #Molfetta Paolo Francesco Garofoli direttore del dipartimento Ambiente della Regione Puglia - pugliaconfagric : Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 58 - MaurizioDArgent : @SilviaNicolucci @micheleleccese mah, forse è l'unica cosa giusta che disse: si trattava della linea ferroviaria ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Puglia

Con l'approvazione dell'odierna delibera di Giunta, firmata dall'assessora all'Ambiente Anna Grazia Maraschio, ladà il via alla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile. Nasce così uno strumento operativo di indirizzo per la prossima programmazione, attraverso il quale l'amministrazione regionale ...Ladopo essere stata la primain cui è stata approvata la legge per la sua istituzione, grazie all'ex consigliere regionale Antonio Trevisi, sarà presto anche la primain cui ...La decisione è stata resa nota durante la task force regionale. Nonostante il sindaco di Bari ... segretario della UILTuCS Puglia. “Hanno lamentato che il negozio di Bari dal 2013 ha perso ogni anno ...Giunta regionale ha nominato i Direttori di Dipartimento l Segretario Generale della Presidenza ed il Responsabile della comunicazione ...