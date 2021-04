Reggio Emilia | lui morto con il cranio sfondato | la moglie in fin di vita | fermato il figlio

(Di lunedì 26 aprile 2021), luicon il, lain fin di. Era stato proprio ildella coppia, Marco Eletti, 33 anni, a dare l’allarme ieri pomeriggio dopo aver trovato il padre, Paolo, senzae la madre agonizzate, accanto a lui. Dopo l’interrogatorio gli inquirenti lo hannocon l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Nella villetta anche un principio di incendio. Il movente sarebbe economico. È statoildi Paolo Eletti, il 58enne trovatonel tardo pomeriggio di ieri a San Martino in Rio () con ilda colpi di ...

Advertising

poliziadistato : Una mamma con i suoi figli, dopo una lite con un conoscente che gli aveva negato l'ospitalità, era rimasta senza la… - CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna code causa lavori tra Svincolo Reggio Emilia (Km 138,2) e A1 Svincolo Terre di Canossa - Campegi… - clubdoria46 : #Sampdoria, a Reggio Emilia #Ranieri accompagnato dal suo agente. I dettagli #samp #ferrero #rinnovo - LuceverdeRadio : [AGG] ? TRATTO RIAPERTO e TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO ?? Permangono ?? code di 10 km tra Modena Nord e Reggio Emilia >… - ReginaNera6 : RT @RassegnaZampa: Omicidio di #ReggioEmilia, arrestato lo scrittore di thriller #MarcoEletti: il padre finito a martellate, la madre ferit… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia

Paolo Eletti, 58 anni, è stato trovato morto sabato sera nella sua villetta di San Martino in Rio, una zona industriale poco distante da, con il cranio fracassato a martellate. Poco ..., 26 aprile 2021 - Un giovane uomo brillante, intelligente e di buona cultura , ma con tratti di narcisismo molto spiccati, che lo hanno spinto ad auto - pubblicarsi diversi libri di ...(ANSA) - SASSARI, 26 APR - La Dinamo Banco di Sardegna firma la terza vittoria consecutiva in campionato superando al PalaSerradimigni Reggio Emilia (89-82 il finale) e gettandosi definitivamente alle ...Questa settimana sarà decisiva per il rinnovo di Claudio Ranieri con la Sampdoria: sabato a Reggio Emilia presente l'agente del tecnico ...