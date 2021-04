Reddito di emergenza | nuova proroga | scadenza domande il 31 maggio

(Di lunedì 26 aprile 2021) È statoto dal 30 aprile al 31il termine ultimo per fare domanda di accesso alle tre mensilità (marzo, aprile e, grazie al dl Sostegni) deldi, per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa dell’epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali previsti dalla legge. Lo ha comunicato l’Inps col seguente messaggio del 26 aprile:Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso aldidi cui all’articolo 12 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, il cui termine perentorio di presentazione era stato fissato al 30 aprile 2021, ha autorizzato il differimento del termine di ...

Un mese in più per fare domanda di Rem: c'è tempo fino al 31 maggio per inoltrare la richiesta, esclusivamente in via telematica sul sito dell'Inps.