Reddit è stato denunciato per non aver rimosso foto di revenge porn pedopornografico (Di lunedì 26 aprile 2021) (foto: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Reddit è stato denunciata da una persona per aver permesso al suo ex fidanzato di pubblicare ripetutamente, e senza il suo consenso, delle immagini pornografiche che la ritraevano all’età di 16 anni. La donna – a cui è stato applicato lo pseudonimo Jane Doe per proteggerne l’identità – ha dichiarato che “Reddit beneficia consapevolmente dall’applicazione lassista delle sue politiche sui contenuti, anche per la pornografia infantile”. Secondo la denuncia presentata, l’ex fidanzato della donna avrebbe iniziato a pubblicare su Reddit foto e video a sfondo sessuale che aveva catturato all’insaputa e senza il consenso della vittima all’epoca adolescente. Nel ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) (: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)denunciata da una persona perpermesso al suo ex fidanzato di pubblicare ripetutamente, e senza il suo consenso, delle immaginiografiche che la ritraevano all’età di 16 anni. La donna – a cui èapplicato lo pseudonimo Jane Doe per proteggerne l’identità – ha dichiarato che “beneficia consapevolmente dall’applicazione lassista delle sue politiche sui contenuti, anche per laografia infantile”. Secondo la denuncia presentata, l’ex fidanzato della donna avrebbe iniziato a pubblicare sue video a sfondo sessuale che aveva catturato all’insaputa e senza il consenso della vittima all’epoca adolescente. Nel ...

