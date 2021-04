Red carpet Oscar 2021, chi c'era. Le foto dal tappeto rosso (Di lunedì 26 aprile 2021) Ah, finalmente un red carpet vero! Di nuovo. Vedere i candidati e i presentatori degli Oscar 2021 su una passerella rossa è una di quelle immagini che alimentano la speranza di un imminente ritorno alla normalità dopo più di un anno di emergenza Covid-19 e una stagione dei grandi premi allo spettacolo sempre goduta (spettatori e protagonisti) dal divano di casa. I primi che si concedono ai fotografi sono i registi e gli attori in nomination, seguiti dai musicisti in competizione nelle categorie dedicate alla migliore colonna sonora e alla migliore canzone originale (a cui concorre anche la nostra Laura Pausini). Quindi, iniziano ad arrivare le stelle della passata edizione e altri colleghi deputati alla consegna delle statuette dorate del 2021 (come Zendaya, per esempio). Oscar ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 aprile 2021) Ah, finalmente un redvero! Di nuovo. Vedere i candidati e i presentatori deglisu una passerella rossa è una di quelle immagini che alimentano la speranza di un imminente ritorno alla normalità dopo più di un anno di emergenza Covid-19 e una stagione dei grandi premi allo spettacolo sempre goduta (spettatori e protagonisti) dal divano di casa. I primi che si concedono aigrafi sono i registi e gli attori in nomination, seguiti dai musicisti in competizione nelle categorie dedicate alla migliore colonna sonora e alla migliore canzone originale (a cui concorre anche la nostra Laura Pausini). Quindi, iniziano ad arrivare le stelle della passata edizione e altri colleghi deputati alla consegna delle statuette dorate del(come Zendaya, per esempio)....

