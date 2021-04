Recovery, Tajani “Interesse nazionale non è separato da quello europeo” (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Pnrr “è il modo con il quale staremo in Europa nei prossimi anni con una visione nazionale, grazie anche al sostegno economico-finanziario che verrà dall'Europa. Credo che non esista Interesse nazionale italiano separato dall'Interesse europeo, quello complessivo. L'Interesse europeo è tale in quanto deve riuscire a fare una mediazione tra i diversi interessi nazionali che non sarebbero in grado di affrontare la sfida globale se non fossero parte di un'unione. La nostra non è soltanto un'unione di interessi ma anche di valori”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. “Il Recovery – ha spiegato – è la dimostrazione che si può lavorare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Pnrr “è il modo con il quale staremo in Europa nei prossimi anni con una visione, grazie anche al sostegno economico-finanziario che verrà dall'Europa. Credo che non esistaitalianodall'complessivo. L'è tale in quanto deve riuscire a fare una mediazione tra i diversi interessi nazionali che non sarebbero in grado di affrontare la sfida globale se non fossero parte di un'unione. La nostra non è soltanto un'unione di interessi ma anche di valori”. Lo ha detto Antonio, coordinatoredi Forza Italia. “Il– ha spiegato – è la dimostrazione che si può lavorare ...

