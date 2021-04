Recovery plan: Mario Draghi alla Camera per presentare il PNNR, cosa prevede e in quali settori si investe (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi è il giorno del Recovery plan che prende il nome di PNNR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il testo è stato già trasmesso alle Camere e nelle prossime per il premier Mario Draghi farà le sue comunicazioni per la presentazione. “Il totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1 miliardi di euro“, spiega in una nota Palazzo Chigi. “Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU” e ancora “Ulteriori 30,6 miliardi sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile“. PNNR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Il testo, di 337 ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi è il giorno delche prende il nome di, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il testo è stato già trasmesso alle Camere e nelle prossime per il premierfarà le sue comunicazioni per la presentazione. “Il totale degli investimenti previsti è pertanto di 222,1 miliardi di euro“, spiega in una nota Palazzo Chigi. “Il Piano italianoinvestimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, lo strumento chiave del NGEU” e ancora “Ulteriori 30,6 miliardi sono parte di un Fondo complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile“., Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Il testo, di 337 ...

