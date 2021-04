Recovery plan, la grande scommessa: l’impatto su pil e posti di lavoro vincolato al successo di investimenti e riforme. Ecco le stime (Di lunedì 26 aprile 2021) Che impatto avrà davvero il Recovery plan del governo Draghi sull’economia italiana? La risposta è: dipende. Non è un caso se il premier, presentando il piano alla Camera, ha avvertito che “nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite. Soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti”. Perché la capacità di quello che nella prefazione viene definito “intervento epocale“ di incidere davvero sul pil, sull’occupazione, sulle disuguaglianze di genere e su quelle tra giovani e anziani è appesa a diverse scommesse: l’efficacia degli investimenti pubblici, la capacità della pubblica amministrazione di avviarli e portarli a termine e il successo delle riforme chiamate a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Che impatto avrà davvero ildel governo Draghi sull’economia italiana? La risposta è: dipende. Non è un caso se il premier, presentando il piano alla Camera, ha avvertito che “nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite. Soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti”. Perché la capacità di quello che nella prefazione viene definito “intervento epocale“ di incidere davvero sul pil, sull’occupazione, sulle disuguaglianze di genere e su quelle tra giovani e anziani è appesa a diverse scommesse: l’efficacia deglipubblici, la capacità della pubblica amministrazione di avviarli e portarli a termine e ildellechiamate a ...

