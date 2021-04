Recovery plan, il testo integrale del PNRR (Di lunedì 26 aprile 2021) Approvato il Recovery plan, il testo integrale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inviato alle Camere prima della discussione in Parlamento. Dopo l’approvazione in Consiglio de Ministri e in vista delle comunicazioni alla Camera e al Senato, Palazzo Chigi ha trasmetto il testo del Recovery plan al Parlamento, che sarà ovviamente informato dal Presidente del Consiglio sulla struttura e sulle missioni del PNRR. Palazzo ChigiIl testo integrale del Recovery plan e le sei missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Il documento si compone di quasi quattrocento pagine nel quale sostanzialmente si programma il futuro dell’Italia. Il PNRR è il treno ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021) Approvato il, ildel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza inviato alle Camere prima della discussione in Parlamento. Dopo l’approvazione in Consiglio de Ministri e in vista delle comunicazioni alla Camera e al Senato, Palazzo Chigi ha trasmetto ildelal Parlamento, che sarà ovviamente informato dal Presidente del Consiglio sulla struttura e sulle missioni del. Palazzo ChigiIldele le sei missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Il documento si compone di quasi quattrocento pagine nel quale sostanzialmente si programma il futuro dell’Italia. Ilè il treno ...

Advertising

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - Daniele_Manca : #MarioDraghi è la carta da non sciupare (siamo certi che senza di lui saremmo riusciti a prendere i 191,5 miliardi… - cgregorio52 : RT @ivanscalfarotto: Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese. La… - SStef_III : RT @tempoweb: Recovery, non ci voleva certo un Draghi per scrivere tante banalità #mariodraghi #recoveryplan #iltempoquotidiano https://t.… -