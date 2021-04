Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedeva la bozza (Di lunedì 26 aprile 2021) Mentre in Europa vanno avanti i lavori per arrivare a una proposta comunitaria sul salario minimo, in Italia la misura sparisce completamente dal tavolo del governo. O almeno così sembra, stando all’ultima versione del Recovery plan inviata dal Consiglio dei ministri al Parlamento per il via libera finale. In una bozza di pochi giorni fa l’esecutivo Draghi scriveva esplicitamente che, a fianco di “nuove ed efficienti politiche attive per il lavoro”, per garantire la ripresa del Paese dovranno essere introdotti una “rete universale di protezione dei lavoratori” e il “salario minimo legale“. Non solo. Nel documento si spiegava che il provvedimento sarebbe stato destinato ai “lavoratori non coperti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Mentre in Europa vanno avanti i lavori per arrivare a una proposta comunitaria sul, in Italia la misuracompletamente dal tavolo del governo. O almeno così sembra, stando all’ultimadelinviata dal Consiglio dei ministri alper il via libera. In unadi pochi giorni fa l’esecutivo Draghi scriveva esplicitamente che, a fianco di “nuove ed efficienti politiche attive per il lavoro”, per garantire la ripresa del Paese dovranno essere introdotti una “rete universale di protezione dei lavoratori” e il “legale“. Non solo. Nel documento si spiegava che il provvedimento sarebbe stato destinato ai “lavoratori non coperti ...

