Recovery plan, i tre motivi per cui temo che i 20 miliardi destinati alla sanità andranno sprecati (Di lunedì 26 aprile 2021) Il governo proprio oggi ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo piano è articolato in “missioni”, la sesta riguarda la “salute”, per la quale si stanziano complessivamente 20,22 miliardi (davvero un bel po’ di soldi), con l’obiettivo di “rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure”. Il Piano a prima vista sembra molto allettante perché: – propone di investire nell’assistenza di prossimità diffusa sul territorio (1.288 case di comunità e 381 ospedali di comunità); – potenzia l’assistenza domiciliare anche se per raggiungere solo il 10 per cento della popolazione con più di 65 anni, la telemedicina e l’assistenza remota, con l’attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali; – investe nell’aggiornamento del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Il governo proprio oggi ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo piano è articolato in “missioni”, la sesta riguarda la “salute”, per la quale si stanziano complessivamente 20,22(davvero un bel po’ di soldi), con l’obiettivo di “rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure”. Il Piano a prima vista sembra molto allettante perché: – propone di investire nell’assistenza di prossimità diffusa sul territorio (1.288 case di comunità e 381 ospedali di comunità); – potenzia l’assistenza domiciliare anche se per raggiungere solo il 10 per cento della popolazione con più di 65 anni, la telemedicina e l’assistenza remota, con l’attivazione di 602 Centrali Operative Territoriali; – investe nell’aggiornamento del ...

Advertising

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - fragio2000 : RT @byoblu: Nel testo del PNRR approvato al Consiglio dei Ministri sembra esserci infatti un’importante novità per quel che riguarda le pen… - ronzidante : RT @carlaruocco1: Alle 16 il Presidente Draghi interverrà in Parlamento per presentare #PNRR, che dovrà essere inviato alla #Commissioneeur… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Letta infilza Salvini: 'Sostenga il governo o esca' Più che il Recovery Plan la vera sfida del Governo Draghi è trovare un punto di incontro tra le diverse anime della maggioranza che lo sostiene. Del resto che l'alleanza tra Lega e Pd fosse quantomeno ambigua ...

Recovery Plan, i 300 milioni per Cinecittà Luce a pieno titolo nel PNRR Molti gli interventi ma sfugge la strategia: 170 milioni alla Biennale di Venezia, 436 milioni per i "treni storici"? L'approvazione del " Recovery Plan " è stata formalizzata nel Consiglio dei ...

Recovery plan, 191,5 miliardi per il rilancio: donne, giovani e Sud. Come verranno spesi Sky Tg24 Recovery plan, i tre motivi per cui temo che i 20 miliardi destinati alla sanità andranno sprecati A fronte di tanta grazia di Dio, salvo l’aggiornamento del parco tecnologico e la telemedicina che per me sono soluzioni sacrosante, lascia perplessi e preoccupati il ragionamento politico che c’è die ...

Superbonus nel Recovery Plan: dalla proroga alla semplificazione La tanto richiesta proroga al 2023 è rimandata alla legge di bilancio 2022, anche se è presente già nel PRR la proroga per le case delle IACP. Le ultime notizie sul Recovery Plan sono state accompagna ...

Più che illa vera sfida del Governo Draghi è trovare un punto di incontro tra le diverse anime della maggioranza che lo sostiene. Del resto che l'alleanza tra Lega e Pd fosse quantomeno ambigua ...Molti gli interventi ma sfugge la strategia: 170 milioni alla Biennale di Venezia, 436 milioni per i "treni storici"? L'approvazione del "" è stata formalizzata nel Consiglio dei ...A fronte di tanta grazia di Dio, salvo l’aggiornamento del parco tecnologico e la telemedicina che per me sono soluzioni sacrosante, lascia perplessi e preoccupati il ragionamento politico che c’è die ...La tanto richiesta proroga al 2023 è rimandata alla legge di bilancio 2022, anche se è presente già nel PRR la proroga per le case delle IACP. Le ultime notizie sul Recovery Plan sono state accompagna ...