Recovery Plan, Draghi al Parlamento: «Qui c’è il destino degli Italiani» [VIDEO] (Di lunedì 26 aprile 2021) «Nel presentare questo documento, al quale è strettamente legato il nostro futuro, vorrei riprendere, specie all’indomani della celebrazione del 25 aprile, una testimonianza di uno dei padri della nostra Repubblica. Scriveva Alcide De Gasperi nel 1943: ‘Vero è che il funzionamento della democrazia economica esige disinteresse, come quello della democrazia politica suppone la virtù del carattere. L’opera di rinnovamento fallirà, se in tutte le categorie, in tutti i centri non sorgeranno degli uomini disinteressati pronti a faticare e a sacrificarsi per il bene comune’. A noi l’onere e l’onore di preparare nel modo migliore l’Italia di domani». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nelle comunicazioni in Aula alla Camera sul Recovery Plan. Recovery Plan, Draghi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 26 aprile 2021) «Nel presentare questo documento, al quale è strettamente legato il nostro futuro, vorrei riprendere, specie all’indomani della celebrazione del 25 aprile, una testimonianza di uno dei padri della nostra Repubblica. Scriveva Alcide De Gasperi nel 1943: ‘Vero è che il funzionamento della democrazia economica esige disinteresse, come quello della democrazia politica suppone la virtù del carattere. L’opera di rinnovamento fallirà, se in tutte le categorie, in tutti i centri non sorgerannouomini disinteressati pronti a faticare e a sacrificarsi per il bene comune’. A noi l’onere e l’onore di preparare nel modo migliore l’Italia di domani». Così il presidente del Consiglio Marionelle comunicazioni in Aula alla Camera sul...

ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - DimInfermiere : Il #PNRR è il documento che descrive come l’Italia intende investire i quasi 220 miliardi di euro che l’#Europa ha… - Simo07827689 : RT @serebellardinel: Nel #RecoveryPlan di #Conte era previsto il #salariominimo,che invece sparisce dalla versione finale del testo inviato… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Draghi,nessun taglio a Superbonus,impegno per proroga 2023 Lo dice il premier Mario Draghi sul Recovery plan. "La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari (Iacp). È un provvedimento importante per ...

Recovery Plan, Draghi alla Camera: "Prepariamo l'Italia di domani". La diretta tv Il premier Mario Daghi tra oggi e domani illustra in Parlamento il Recovery Plan - il maxi piano per disegnare l'Italia del futuro e farla uscire dall'emergenza Coronavirus. Al termine del dibattito il voto in entrambi i rami del Parlamento. Palazzo Chigi parla di "...

Recovery plan, 191,5 miliardi per il rilancio: donne, giovani e Sud. Come verranno spesi Sky Tg24 Recovery, Draghi alla Camera: “Si decide il destino dell’Italia” Non solo “progetti ambiziosi”, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono “le vite degli italiani” e “soprattutto il destino del Paese”. Così il premier Mario Draghi, in aula alla Camera, nel ...

Draghi,ho fiducia in italiani,certo che attueremo Recovery (ANSA) - ROMA, 26 APR - "Sono certo che riusciremo ad attuare questo Piano. Sono certo che l'onestà, l'intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità, gli interessi costi ...

