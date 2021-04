Recovery, Draghi presenta il piano alla Camera: “Non solo numeri, parliamo del destino del Paese. Miopi visioni di parte peseranno sulle nostre vite” (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono in corso nell’Aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sul Recovery plan. Draghi prende posto tra i ministri D’Incà (Rapporti con il Parlamento) e Franco (Economia). L’emiciclo è pieno di deputati, malgrado nel calendario dei lavori è previsto che oggi non si tengano votazioni. Ai banchi del governo, dove per le limitazioni dovute al Covid sono utilizzabili solo otto posti, ci sono anche i ministri Giorgetti e Lamorgese e quattro sottosegretari tra cui quello alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. “Ritardi, inefficienze e miope visioni di parte peseranno sulle nostre vite” – “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr pur nella sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Sono in corso nell’Aula dellale comunicazioni del presidente del Consiglio Mariosulplan.prende posto tra i ministri D’Incà (Rapporti con il Parlamento) e Franco (Economia). L’emiciclo è pieno di deputati, malgrado nel calendario dei lavori è previsto che oggi non si tengano votazioni. Ai banchi del governo, dove per le limitazioni dovute al Covid sono utilizzabiliotto posti, ci sono anche i ministri Giorgetti e Lamorgese e quattro sottosegretari tra cui quelloPresidenza del Consiglio Roberto Garofoli. “Ritardi, inefficienze e miopedi” – “Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr pur nella sua ...

