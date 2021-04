Recovery: Draghi lancia il piano da 248 miliardi. Per l’Italia è l’ultima occasione (Di lunedì 26 aprile 2021) Nell'enunciazione del piano da 248 miliardi, che Draghi ha illustrato alla Camera, ci sono alcune raccomandazioni ad eliminare i vizi italiani: basta ritardi, infficienze, miopi visioni di parte e una giustizia che sia finalmente rapida, con tempi dei processi tagliati rapidamente. In gioco c'è il futuro dell'Italia. O si vince questa scommessa o il Paese affogherà nei debiti e nell'arretratezza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 aprile 2021) Nell'enunciazione delda 248, cheha illustrato alla Camera, ci sono alcune raccomandazioni ad eliminare i vizi italiani: basta ritardi, infficienze, miopi visioni di parte e una giustizia che sia finalmente rapida, con tempi dei processi tagliati rapidamente. In gioco c'è il futuro dell'Italia. O si vince questa scommessa o il Paese affogherà nei debiti e nell'arretratezza L'articolo proviene da Firenze Post.

