Recovery: Draghi, ‘da Pnrr 1 mld a strutture sportive per giovani’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Tra le altre misure legate all’istruzione, ribadiamo la centralità dello sport nel percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze. Il Piano dedica un miliardo alle strutture sportive per i giovani, in parte dedicato a nuove palestre e attrezzature sportive nelle scuole, in parte a rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale e di contrasto alla marginalizzazione”. Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Tra le altre misure legate all’istruzione, ribadiamo la centralità dello sport nel percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze. Il Piano dedica un miliardo alleper i giovani, in parte dedicato a nuove palestre e attrezzaturenelle scuole, in parte a rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale e di contrasto alla marginalizzazione”. Lo dice il premier Marioalla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - manuel_y_jesus_ : RT @galeazzobignami: Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodifica… - Lorenzo33926598 : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Draghi: se cresce Sud cresce Italia, oltre 50% risorse per Mezzogiorno #draghi -