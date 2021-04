Recovery, Draghi alla Camera: “Piano ha molto beneficiato dell’azione del governo precedente” – Video (Di lunedì 26 aprile 2021) “Prima di concentrarmi sulla descrizione del Piano, vorrei ringraziarvi per il prezioso lavoro di interlocuzione con Istituzioni e Parti sociali svolto dal Parlamento. La buona riuscita del Piano richiede uno sforzo corale delle diverse istituzioni coinvolte e un dialogo aperto e costruttivo”. Così il premier Mario Draghi alla Camera, sottolineando che l’emiciclo “ha effettuato con eccezionale rapidità un ingente lavoro di sintesi delle osservazioni e delle istanze di numerosi enti istituzionali, associazioni di categoria ed esperti che ha contribuito alla fase finale del Piano”. Un lavoro di sintesi che, ha sottolineato ancora Draghi, “ha molto beneficiato dell’azione svolta dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “Prima di concentrarmi sulla descrizione del, vorrei ringraziarvi per il prezioso lavoro di interlocuzione con Istituzioni e Parti sociali svolto dal Parlamento. La buona riuscita delrichiede uno sforzo corale delle diverse istituzioni coinvolte e un dialogo aperto e costruttivo”. Così il premier Mario, sottolineando che l’emiciclo “ha effettuato con eccezionale rapidità un ingente lavoro di sintesi delle osservazioni e delle istanze di numerosi enti istituzionali, associazioni di categoria ed esperti che ha contribuitofase finale del”. Un lavoro di sintesi che, ha sottolineato ancora, “hasvolta dal ...

