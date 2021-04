Recovery: Draghi, 'a giovani welfare, casa e lavoro sicuro, condizioni per formare famiglia' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Un Piano che guarda alle prossime generazioni deve infatti riconoscere la nostra realtà demografica. Siamo uno dei paesi con la più bassa fecondità in Europa: meno di 1,3 figli per ciascuna donna contro quasi 1,6 della media Ue. Per mettere i nostri giovani nella condizione di formare una famiglia, dobbiamo rispondere a tre loro richieste: un welfare adeguato, una casa e un lavoro sicuro". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. "Oltre al piano agli asili nido, i giovani beneficiano dalle misure per le infrastrutture sociali e le case popolari. E in un prossimo decreto, di imminente approvazione, sono previsti altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Un Piano che guarda alle prossime generazioni deve infatti riconoscere la nostra realtà demografica. Siamo uno dei paesi con la più bassa fecondità in Europa: meno di 1,3 figli per ciascuna donna contro quasi 1,6 della media Ue. Per mettere i nostrinella condizione diuna, dobbiamo rispondere a tre loro richieste: unadeguato, unae un". Lo dice il premier Marioalla Camera. "Oltre al piano agli asili nido, ibeneficiano dalle misure per le infrastrutture sociali e le case popolari. E in un prossimo decreto, di imminente approvazione, sono previsti altre risorse per aiutare ia contrarre un mutuo per acquistare una ...

