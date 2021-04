Real Madrid, i convocati di Zidane per il Chelsea (Di lunedì 26 aprile 2021) Di seguito i convocati di Zinedine Zidane per Real Madrid-Chelsea, semifinale d’andata di Champions League in programma domani sera. Torna Toni Kroos, assente contro il Betis. Non fanno parte della lista gli infortunati Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Ferland Mendy e Federico Valverde. Questo l’elenco ufficiale: PORTIERI: Courtois, Lunin, AltubeDIFENSORI: Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, MiguelCENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, BlancoATTACCANTI: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano, Rodrygo Foto: Sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Di seguito idi Zinedineper, semifinale d’andata di Champions League in programma domani sera. Torna Toni Kroos, assente contro il Betis. Non fanno parte della lista gli infortunati Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Ferland Mendy e Federico Valverde. Questo l’elenco ufficiale: PORTIERI: Courtois, Lunin, AltubeDIFENSORI: Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, MiguelCENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, BlancoATTACCANTI: Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano, Rodrygo Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

