Real Madrid-Chelsea, Zidane: “Basta parlare di Superlega o siamo fregati. Tutto sulle condizioni di Hazard” (Di lunedì 26 aprile 2021) "Superlega? Non vorrei più sentir parlare di questa cosa, perché se cominciamo a pensarci siamo fregati, e ci incartiamo".Lo ha detto Zinedine Zidane. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Real Madrid, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea, in programma martedì sera all'Estadio Alfredo Di Stéfano e valida per la semifinale d'andata di Champions League: dal progetto Superlega poi naufragato, alle condizioni di Eden Hazard. Ma non solo..."La mia opinione è che tutti vogliamo vedere il Real in Champions. Da fuori se ne parla molto, noi non possiamo controllare le chiacchiere e io mi concentro sulla partita col ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) "? Non vorrei più sentirdi questa cosa, perché se cominciamo a pensarci, e ci incartiamo".Lo ha detto Zinedine. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma martedì sera all'Estadio Alfredo Di Stéfano e valida per la semifinale d'andata di Champions League: dal progettopoi naufragato, alledi Eden. Ma non solo..."La mia opinione è che tutti vogliamo vedere ilin Champions. Da fuori se ne parla molto, noi non poscontrollare le chiacchiere e io mi concentro sulla partita col ...

