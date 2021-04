Rapinarono sala slot a ottobre | eseguite misure cautelari

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – Il 10 aprile scorso, gli agenti della Polizia di Stato dell’ XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un 30enne e di una 23enne, responsabili di rapina aggravata in concorso e ricettazione. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma “gruppo reati gravi contro il patrimonio”, in ordine alla rapina consumata il 252020 presso una, nel corso della quale 2 uomini giunti a bordo di scooter, risultato poi provento di furto, con il volto travisato e armati di coltello, si erano impossessati di 11.600 euro in contanti. All’interno del locale era presente solo una dipendente. Dalla visione delle immagini la Polizia Giudiziaria, notava da subito delle stranezze sul modus operandi dell’autore ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rapinarono sala

RomaDailyNews

A seguito di accurate indagini, i carabinieri della compagnia diConsilina sono riusciti a risalire ai tre acquisendo importanti prove anche mediante i video del sistema di sorveglianza del ...I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diConsilina , diretti dal Capitano Paolo Cristinziano , hanno dato esecuzione ad un' ordinanza di custodia cautelare in carcere per sequestro di persona e rapina nei confronti di due uomini e una ...Due uomini ed una donna del Vallo di Diano, nel Salernitano, sono stati arrestati con l’accusa di rapina e sequestro di persona. Si tratta di due fratelli di Polla, di 38 e 39 anni, e di una donna, 35 ...Per una rapina ai danni di un motel di Polla, nel Salernitano, avvenuta il 6 novembre di due anni fa, i carabinieri di Sala Consilina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per s ...