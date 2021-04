Ranieri, settimana decisiva per il rinnovo: vicino l’accordo con Ferrero (Di lunedì 26 aprile 2021) Sampdoria, settimana decisiva per il rinnovo di contratto di Claudio Ranieri. La volontà delle parti è trovare un accordo: nuovi sviluppi all’orizzonte La volontà di Massimo Ferrero e Claudio Ranieri è continuare insieme per un altro anno. A quanto riporta il Secolo XIX, dopo settimane di mezze frasi dette a distanza, tra il tecnico e il presidente della Sampdoria sarebbe tornata la pace. Sabato sera, tra le mura del Mapei Stadium, c’era anche l’agente di Ranieri che però non si è fermato a discutere con il numero uno blucerchiato del rinnovo dato che è in programma per questa settimana. Sono sostanzialmente due le questioni da risolvere. L’aspetto economico dove ballano circa 500 mila euro di differenza tra domanda e offerta: ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Sampdoria,per ildi contratto di Claudio. La volontà delle parti è trovare un accordo: nuovi sviluppi all’orizzonte La volontà di Massimoe Claudioè continuare insieme per un altro anno. A quanto riporta il Secolo XIX, dopo settimane di mezze frasi dette a distanza, tra il tecnico e il presidente della Sampdoria sarebbe tornata la pace. Sabato sera, tra le mura del Mapei Stadium, c’era anche l’agente diche però non si è fermato a discutere con il numero uno blucerchiato deldato che è in programma per questa. Sono sostanzialmente due le questioni da risolvere. L’aspetto economico dove ballano circa 500 mila euro di differenza tra domanda e offerta: ...

Advertising

Alessioprina : @Blucerchiando Partita onesta, decisa da episodi. Incredibile che non sia stato fatto entrare Verre nel finale. Ran… - lubacicce : RT @it_samp: #SassuoloSamp, #Ranieri: 'non era rigore, complimenti all'arbitro. Rinnovo? incontrerò in settimana #Ferrero' - it_samp : #SassuoloSamp, #Ranieri: 'non era rigore, complimenti all'arbitro. Rinnovo? incontrerò in settimana #Ferrero' - sgp569 : RT @MuseiCaprera: #Buongiorno iniziamo la nostra settimana con #Garibaldi e #Mazzini??al Memoriale G.G. sono esposti il busto in marmo raff… - graphos77 : RT @MuseiCaprera: #Buongiorno iniziamo la nostra settimana con #Garibaldi e #Mazzini??al Memoriale G.G. sono esposti il busto in marmo raff… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri settimana L'Italia riapre, da oggi 15 Regioni in zona gialla: le nuove regole - - > Leggi Anche Rapporto Oms pandemia, ecco le 2 righe cancellate da Ranieri Guerra - - > Leggi ... Quasi un milione in più della settimana scorsa, di cui ben 400mila in Lombardia. L'unica Regione in ...

Amici 20, le pagelle del sesto serale: cercasi Giulia disperatamente Durante la settimana l'hashtag #datecigiuliastabile - dopo le anticipazioni che la volevano (come ... pure Massimo Ranieri avrebbe avuto i suoi bei problemi. Tancredi voto: 3 Se chiudi gli occhi e lo ...

Ranieri, settimana decisiva per il rinnovo: vicino l’accordo con Ferrero Calcio News 24 Sampdoria, Osti e Pecini aspettano Ranieri: la richiesta dei dirigenti Sampdoria, priorità a Claudio Ranieri questo il programma della settimana. I rinnovi di Osti e Pecini subordinati a quello del tecnico Quando si parla di rinnovi alla Sampdoria, non ci si limita a que ...

Rinnovo Ranieri, settimana decisiva: accordo vicino con Ferrero Sampdoria, settimana decisiva per il rinnovo di contratto di Claudio Ranieri. La volontà delle parti è trovare un accordo: nuovi sviluppi all’orizzonte La volontà di Massimo Ferrero e Claudio Ranieri ...

- - > Leggi Anche Rapporto Oms pandemia, ecco le 2 righe cancellate daGuerra - - > Leggi ... Quasi un milione in più dellascorsa, di cui ben 400mila in Lombardia. L'unica Regione in ...Durante lal'hashtag #datecigiuliastabile - dopo le anticipazioni che la volevano (come ... pure Massimoavrebbe avuto i suoi bei problemi. Tancredi voto: 3 Se chiudi gli occhi e lo ...Sampdoria, priorità a Claudio Ranieri questo il programma della settimana. I rinnovi di Osti e Pecini subordinati a quello del tecnico Quando si parla di rinnovi alla Sampdoria, non ci si limita a que ...Sampdoria, settimana decisiva per il rinnovo di contratto di Claudio Ranieri. La volontà delle parti è trovare un accordo: nuovi sviluppi all’orizzonte La volontà di Massimo Ferrero e Claudio Ranieri ...