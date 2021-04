Rally delle Prealpi Bergamasche | Andrea Mabellini e Virginia Lenzi si aggiudicano la trentacinquesima edizione

(Di lunedì 26 aprile 2021) Finale al cardiopalma per ladel. Ad aggiudicarsi la storica competizione sono stati(Northon Racing A.S.D.) che hanno superato il duo composto da Marco Colombo e Angelica Rivoir dopo un duello sul filo di lana. L’equipaggio guidato dal pilota di Vorbano e dalla giovane navigatrice di Castione della Presolana ha sfruttato l’esperienza acquistata durante l’ultimo Acidi Monza superando per soli quattro secondi il duo delClub Grigis Selvino. In grado di aggiudicarsi durante la prima giornata entrambe la doppia prova speciale di Colli di San Fermo, la coppia lombarda ha saputo ...

... in cui a fare la differenza è stata principalmente la sceltagomme in una gara, la prima su asfalto dell'anno e se vogliamo daldi Germania 2019, in cui il fondo era di difficile ...AGGIORNAMENTO: Alla fine la disavventura di Sébastien Ogier , della quale parliamo nel dettaglio nell'articolo che segue, ha avutoconseguenze disciplinari: il pilota resta vincitore deldi Croazia 2021, ma paga comunque pegno. Ascoltato dai commissari con i quali ha ricostruito i fatti, il francese ha dovuto spiegare ...Tra gli outsider Daniele Nicolini e Daniele Ciamparini, al volante di una Hyunday. Tutti contro Davide Caffoni e Mauro Grossi, i favoritissimi per la vittoria nel 57esimo Rally delle Valli Ossolane, c ...Incredibile disavventura per il sette volte campione del mondo, durante un trasferimento ha tamponato una vettura con la sua Yaris Wrc ed è ripartito senza attendere il via libera degli agenti.