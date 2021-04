Quota 100 addio: il Recovery Plan cambia il sistema previdenziale (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Recovery Plan prometteva grandi novità, e piano piano si sta intravedendo cosa potrà cambiare, anche sul fronte pensionistico. Il Governo ha infatti detto stop alla pensione anticipata con almeno 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi versati. Tuttavia, c’è chi ha già osservato che l’eredità della sperimentazione triennale di Quota 100 graverà ancora sui conti dello Stato per almeno 15 anni. Il blocco o mancato rinnovo di Quota 100 non è stato peraltro indolore: anzi, diverse le critiche e gli attacchi proprio in questi giorni all’interno di una compagine di Governo che, sul tema, non è si mostrata pienamente compatta. Ma d’altronde era cosa già nota. Da rimarcare altresì che il mancato rinnovo di Quota 100 ha accontentato Bruxelles, che ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilprometteva grandi novità, e piano piano si sta intravedendo cosa potràre, anche sul fronte pensionistico. Il Governo ha infatti detto stop alla pensione anticipata con almeno 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi versati. Tuttavia, c’è chi ha già osservato che l’eredità della sperimentazione triennale di100 graverà ancora sui conti dello Stato per almeno 15 anni. Il blocco o mancato rinnovo di100 non è stato peraltro indolore: anzi, diverse le critiche e gli attacchi proprio in questi giorni all’interno di una compagine di Governo che, sul tema, non è si mostrata pienamente compatta. Ma d’altronde era cosa già nota. Da rimarcare altresì che il mancato rinnovo di100 ha accontentato Bruxelles, che ...

