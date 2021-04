Questa ‘particolare’ famiglia ha deciso di non usare più la carta igienica. Ecco il perché della strana scelta (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi i comfort di cui non potremmo più fare a meno sono considerati in maniera superficiale, non vi si bada più, uno dei quali la carta igienica, che ha soppiantato metodi alternativi non proprio comodi di cui nemmeno immaginiamo l’esistenza, adesso. Addio alla carta igienica Ma c’è una famiglia che ha detto addio alla morbida carta sostituendola con una sorta di rotolo fai da te e riutilizzabile, e la sua storia ha fatto il giro del web. Kelsey, 42enne mamma di due figlie, ha raccontato che tre anni fa ha preso la decisione di dire basta alla carta igienica e di sostituirla con delle salviettine lavabili e riutilizzabili poiché, a conti fatti, l’acquisto di 288 rotoli di carta igienica all’anno era ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi i comfort di cui non potremmo più fare a meno sono considerati in maniera superficiale, non vi si bada più, uno dei quali la, che ha soppiantato metodi alternativi non proprio comodi di cui nemmeno immaginiamo l’esistenza, adesso. Addio allaMa c’è unache ha detto addio alla morbidasostituendola con una sorta di rotolo fai da te e riutilizzabile, e la sua storia ha fatto il giro del web. Kelsey, 42enne mamma di due figlie, ha raccontato che tre anni fa ha preso la decisione di dire basta allae di sostituirla con delle salviettine lavabili e riutilizzabili poiché, a conti fatti, l’acquisto di 288 rotoli diall’anno era ...

