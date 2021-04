«Quella che altri chiamano governance», l’autoironia di Draghi sull’uso eccessivo dell’inglese – Il video (Di lunedì 26 aprile 2021) Non è mancata l’autoironia a Montecitorio, dove il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato alla Camera i punti principali contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un momento di leggerezza arriva proprio dal premier sulla parola inglese governance, spesso oggetto di critiche perché è uno dei suoi tanti inglesismi. «Il governo del Piano, Quella che si chiama governance, o meglio Quella che altri chiamano governance», ha detto Draghi sorridendo tra gli applausi dei deputati in Aula. Leggi anche: Draghi presenta il Recovery Plan alla Camera: «No a ritardi, dentro c’è il destino del Paese. Il gusto del futuro prevarrà sulla stupidità» «Servono uomini, oggi diremmo ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Non è mancataa Montecitorio, dove il presidente del Consiglio Marioha presentato alla Camera i punti principali contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un momento di leggerezza arriva proprio dal premier sulla parola inglese, spesso oggetto di critiche perché è uno dei suoi tanti inglesismi. «Il governo del Piano,che si chiama, o meglioche», ha dettosorridendo tra gli applausi dei deputati in Aula. Leggi anche:presenta il Recovery Plan alla Camera: «No a ritardi, dentro c’è il destino del Paese. Il gusto del futuro prevarrà sulla stupidità» «Servono uomini, oggi diremmo ...

