Quanto è sicuro fare la spesa al supermercato? (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Quasi un supermercato su 5 non rispetta le norme anti-covid. È Quanto emerge dall'operazione condotta a livello nazionale dal comando carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il ministero della Salute. Una campagna di verifiche nei supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi commerciali e in 173 (pari al 18&) sono state rilevate irregolarità. Nove responsabili di supermercati sono stati denunciati e altri 177 multati per un totale di 202 mila euro. Sono state contestate 226 irregolarita', delle quali 39 riconducibili a carenze igieniche per mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature ad uso comune, l'omessa indicazione delle informazioni agli utenti ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Quasi unsu 5 non rispetta le norme anti-covid. Èemerge dall'operazione condotta a livello nazionale dal comando carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il ministero della Salute. Una campagna di verifiche nei supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi commerciali e in 173 (pari al 18&) sono state rilevate irregolarità. Nove responsabili di supermercati sono stati denunciati e altri 177 multati per un totale di 202 mila euro. Sono state contestate 226 irregolarita', delle quali 39 riconducibili a carenze igieniche per mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature ad uso comune, l'omessa indicazione delle informazioni agli utenti ...

Advertising

oyachee : mi sembra spesso di tornare al clima pesante che c'era sui social quanto Francesco era al gf e si prendeva la merda… - orahounbelnick : @Jane_J24 Dybala a prescindere è in uscita, comunque se gli danno quanto chiede non gliene frega nulla della Champi… - Meelo_Sch : @PTovvv @onevoicetosing @orbols @CarloCalenda 'TERF is an acronym for 'trans-exclusionary radical feminism' or 'tra… - er_pasca : @ilciccio67 Per quanto riguarda il possibile successore (se non sicuro), tutto dipende se la Juve riuscirà a quali… - DavidG__ : @DottAngeloC @MicheleN967 @rosikone @RAFALOCA1 @Zippo88lrr Sono in ferie. Sto qui tutto il giorno. In quanto a ragi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto sicuro Il virus sui carrelli e i pos: come ci si contagia ai supermercati " È dall'inizio della crisi sanitaria che denunciamo quanto certificato dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri", commenta il Cobas, "Il supermercato non è affatto un luogo sicuro né ...

SupRemo, il software italiano di controllo remoto del PC sbarca su Mac: la recensione Oggigiorno il mondo del lavoro è sempre più dinamico, e in questi mesi ci siamo accorti di quanto possa essere importante poter controllare il proprio PC anche da remoto. SupRemo è un ...sicuro per il ...

Quanto è sicuro fare la spesa al supermercato? AGI - Agenzia Giornalistica Italia Quanto è sicuro fare la spesa al supermercato? I carabinieri hanno ispezionato 981 esercizi commerciali e in 173 (pari al 18%) sono state rilevate irregolarità. Nove responsabili di supermercati sono stati denunciati e altri 177 multati per un tot ...

Calcio. Siamo sicuri che basti l’organizzazione per far esplodere i nuovi talenti? Soliamo dire che la mancanza del calcio italiano è il gioco per strada o nei campetti e che senza questa componente fondamentale il calcio professionistico è destinato a morire. Ma in quale misura gio ...

" È dall'inizio della crisi sanitaria che denunciamocertificato dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri", commenta il Cobas, "Il supermercato non è affatto un luogoné ...Oggigiorno il mondo del lavoro è sempre più dinamico, e in questi mesi ci siamo accorti dipossa essere importante poter controllare il proprio PC anche da remoto. SupRemo è un ...per il ...I carabinieri hanno ispezionato 981 esercizi commerciali e in 173 (pari al 18%) sono state rilevate irregolarità. Nove responsabili di supermercati sono stati denunciati e altri 177 multati per un tot ...Soliamo dire che la mancanza del calcio italiano è il gioco per strada o nei campetti e che senza questa componente fondamentale il calcio professionistico è destinato a morire. Ma in quale misura gio ...