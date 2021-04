Quando riaprono le piscine al chiuso e le palestre? Il calendario delle riaperture (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ il 26 aprile e l’Italia dopo mesi divisa in “zone rosse e arancioni”, questa mattina si è svegliata quasi tutta in “giallo”. Una ripresa graduale, un inizio verso la normalità senza vanificare gli sforzi fatti finora. Ma se da una parte nelle Regioni in fascia gialla da oggi molte attività hanno ripreso, come bar e ristoranti (solo con servizio all’aperto), cinema, teatri musei ed è stato dato il via libera agli spostamenti, ce ne sono tante altre che devono ancora aspettare prima di tirare su la saracinesca. Sì, perché stando alla road map messo a punto dal Governo, palestre e piscine al chiuso dovranno ancora stare chiuse e per allenarsi in sicurezza la data da segnare sul calendario è quella del 1 giugno. Leggi anche: riaperture a Roma e nel Lazio, ecco Quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ il 26 aprile e l’Italia dopo mesi divisa in “zone rosse e arancioni”, questa mattina si è svegliata quasi tutta in “giallo”. Una ripresa graduale, un inizio verso la normalità senza vanificare gli sforzi fatti finora. Ma se da una parte nelle Regioni in fascia gialla da oggi molte attività hanno ripreso, come bar e ristoranti (solo con servizio all’aperto), cinema, teatri musei ed è stato dato il via libera agli spostamenti, ce ne sono tante altre che devono ancora aspettare prima di tirare su la saracinesca. Sì, perché stando alla road map messo a punto dal Governo,aldovranno ancora stare chiuse e per allenarsi in sicurezza la data da segnare sulè quella del 1 giugno. Leggi anche:a Roma e nel Lazio, ecco...

Advertising

CorriereCitta : Quando riaprono le piscine al chiuso e le palestre? Il calendario delle riaperture - zazoomblog : Quando riaprono sale giochi scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio - #Quando #riaprono… - moneypuntoit : ?? Quando riaprono cinema e teatri? ?? - stefania_mileto : @DMicol78 Ma questo ha un senso. Non certo mettere mezza scuola in dad al 100% considerando i protocolli e almeno 1… - Eleonor10697551 : RT @pergliamicilore: oggi riaprono i bar e penso che mi alzerò da quel tavolino quando mi cacciano con la forza -