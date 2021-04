“Purtroppo non ce l’ha fatta”. Immensa tragedia per la famosissima coppia vip, la figlia di soli 8 mesi è morta. Di chi si tratta e cos’è successo (Di lunedì 26 aprile 2021) La morte di un figlio è qualcosa di devastante, e in queste settimane a raccontare la sua esperienza è stato l’ex calciatore Ashley Cain, il 29enne star di Ex On The Beach che ha giocato per la squadra di Coventry City, ma anche brevi periodi a Luton, Oxford United e Mansfield Town. Il viaggio della speranza L’uomo, assieme alla moglie Safivya Voraje, era riuscito a raccogliere oltre un milione e mezzo di sterline per finanziare un viaggio a Singapore per un trapianto, necessario alla piccola Azaylia per consentirle di vivere, e sui social ha raccontato tutta la sua triste storia, dalla esile speranza di quel viaggio: Le abbiamo provate tutte, ma i medici mi hanno detto che potrebbe avere al massimo un paio di giorni di vita. Il nostro mondo è crollato. La scorsa settimana abbiamo fatto il test del midollo osseo, ed è stato fatto un prelievo di sangue, li abbiamo ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 26 aprile 2021) La morte di un figlio è qualcosa di devastante, e in queste settimane a raccontare la sua esperienza è stato l’ex calciatore Ashley Cain, il 29enne star di Ex On The Beach che ha giocato per la squadra di Coventry City, ma anche brevi periodi a Luton, Oxford United e Mansfield Town. Il viaggio della speranza L’uomo, assieme alla moglie Safivya Voraje, era riuscito a raccogliere oltre un milione e mezzo di sterline per finanziare un viaggio a Singapore per un trapianto, necessario alla piccola Azaylia per consentirle di vivere, e sui social ha raccontato tutta la sua triste storia, dalla esile speranza di quel viaggio: Le abbiamo provate tutte, ma i medici mi hanno detto che potrebbe avere al massimo un paio di giorni di vita. Il nostro mondo è crollato. La scorsa settimana abbiamo fatto il test del midollo osseo, ed è stato fatto un prelievo di sangue, li abbiamo ...

