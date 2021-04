Psicologia nelle scommesse sportive (Di lunedì 26 aprile 2021) Quando scommetti, spesso lo fai non seguendo una logica, ma lasciandoti trasportare dall’emozione: scommetti sulla tua squadra del cuore o su quella che ci ha fatto vincere la volta precedente. Oppure ci lasciamo attrarre dal “bonus di benvenuto” in siti web come sitiscommessebonus.net, che permettono di scommettere una certa cifra gratuitamente, anche se la stessa viene convogliata alla costituzione di un deposito iniziale, spesso pari all’importo offerto. Agire spinti da un’emozione o da un impulso spesso ci fa trascurare le condizioni sportive della squadra stessa, con il risultato di prendere una decisione sbagliata. Scommettere infatti richiede competenza, conoscenze e consapevolezza, perché bisogna cercare di limitare al minimo gli errori. Entra in gioco quindi la Psicologia: perché ci lasciamo prendere da questi impulsi, quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Quando scommetti, spesso lo fai non seguendo una logica, ma lasciandoti trasportare dall’emozione: scommetti sulla tua squadra del cuore o su quella che ci ha fatto vincere la volta precedente. Oppure ci lasciamo attrarre dal “bonus di benvenuto” in siti web come sitibonus.net, che permettono di scommettere una certa cifra gratuitamente, anche se la stessa viene convogliata alla costituzione di un deposito iniziale, spesso pari all’importo offerto. Agire spinti da un’emozione o da un impulso spesso ci fa trascurare le condizionidella squadra stessa, con il risultato di prendere una decisione sbagliata. Scommettere infatti richiede competenza, conoscenze e consapevolezza, perché bisogna cercare di limitare al minimo gli errori. Entra in gioco quindi la: perché ci lasciamo prendere da questi impulsi, quando ...

Advertising

CorriereCitta : Psicologia nelle scommesse sportive - PeccatoA : RT @sevenblog_it: La 'meraviglia' è la capacità di osservare il mondo scrutando in profondità ciò che è dentro e attorno a noi per riconosc… - sevenblog_it : La 'meraviglia' è la capacità di osservare il mondo scrutando in profondità ciò che è dentro e attorno a noi per ri… - MariaConchitaC3 : RT @zicolo66: Su come abbia fatto Grillo a irretire un così grande numero di persone , inducendole a condividerne il pensiero mandando cos… - liberata79 : Non sprecare le tue energie nelle cose che ostacolano la tua felicità -