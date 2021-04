Primo giorno per il Lazio in zona gialla: 964 nuovi casi, aumentano i morti (Di lunedì 26 aprile 2021) Su oltre 11.000 tamponi (-2.369 rispetto alla giornata di ieri) e quasi 5.000 antigenici (per un totale di oltre 16.000 test), nelle ultime ore nel Lazio si sono registrati 964 casi positivi. 44 i pazienti deceduti e 1.134 quelli guariti. “Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 500. Un invito a mantenere alta l’attenzione e tutte le misure di prevenzione” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: ‘Quarta ondata Covid per via delle riaperture’: i risultati di uno studio presentato al Cts Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 248 i casi nelle ultime 24h ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Su oltre 11.000 tamponi (-2.369 rispetto alla giornata di ieri) e quasi 5.000 antigenici (per un totale di oltre 16.000 test), nelle ultime ore nelsi sono registrati 964positivi. 44 i pazienti deceduti e 1.134 quelli guariti. “Diminuiscono ie i ricoveri, mentrei decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%. Ia Roma città sono a quota 500. Un invito a mantenere alta l’attenzione e tutte le misure di prevenzione” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: ‘Quarta ondata Covid per via delle riaperture’: i risultati di uno studio presentato al Cts Coronavirus nel: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 248 inelle ultime 24h ...

fattoquotidiano : Salvini pranza in un bar nel primo giorno d’apertura: “Per Crisanti coprifuoco necessario? Altri virologi dicono il… - team_world : L'Italia è (quasi) tutta gialla. Come state vivendo questo primo giorno di semi-normalità? Il ritorno a scuola? Le riaperture? ???? - CarloCalenda : Le amministrazioni locali chiedono aperture. Il Governo riapre le scuole. Le amministrazioni locali protestano per… - sparocaz_4te : Dimmi che sei sfigato senza dirmi che sei sfigato! Primo giorno SENZA zona rossa, si può finalmente uscire, è una… - vitadafanboy : RT @lmitaupdates: “Mi è appena stato detto che venerdì mattina ci sarà un annuncio delle Little Mix qui a Capital Breakfast, non ho idea di… -