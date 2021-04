Presentato agli Oscar il trailer di “West Side Story” di Spielgerg (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella notte più attesa del mondo del cinema, è stato Presentato il trailer del nuovo adattamento cinematografico del musical “West Side Story” diretto da Steven Spielberg: 1’30 che ci trascina in quel mondo dell’Upper West Side di New York che si guadagnò ben 10 Premi Oscar nel 1962. A 60 anni di distanza dalla pellicola che portò per la prima volta sullo schermo la storia di Tony e Maria, Romeo e Giulietta dell’America del XX secolo, Spielberg decide di ritornare alla versione originale che conobbe un successo straordinario a Broadway, dove rimase in cartellone per ben 732 repliche, e che venne incoronato anche dal mondo del musical theatre con ben 3 Tony Awards nel 1958. È a quella messa in scena (1957) che il regista ha scelto di guardare per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Nella notte più attesa del mondo del cinema, è statoildel nuovo adattamento cinematografico del musical “” diretto da Steven Spielberg: 1’30 che ci trascina in quel mondo dell’Upperdi New York che si guadagnò ben 10 Preminel 1962. A 60 anni di distanza dalla pellicola che portò per la prima volta sullo schermo la storia di Tony e Maria, Romeo e Giulietta dell’America del XX secolo, Spielberg decide di ritornare alla versione originale che conobbe un successo straordinario a Broadway, dove rimase in cartellone per ben 732 repliche, e che venne incoronato anche dal mondo del musical theatre con ben 3 Tony Awards nel 1958. È a quella messa in scena (1957) che il regista ha scelto di guardare per ...

Presentato agli Oscar il trailer di "West Side Story" di Spielgerg Metropolitan Magazine Italia

