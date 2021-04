Premio Oscar a Colette, da Medal of Honor: vittoria storica per Respawn Entertainment – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 26 aprile 2021) Medal of Honor: Above and Beyond conquista un Premio Oscar come miglior corto documentario grazie a Colette, un contenuto del gioco Respawn Entertainment.. Colette ha vinto il Premio Oscar 2021 come Miglior cortometraggio documentario, ma forse non tutti sanno che, di fatto, si tratta di una vittoria storica per Respawn Entertainment che risulta essere il primo team di sviluppo di videogiochi a vincere la statuetta, visto che il film breve in questione fa parte di Medal of Honor: Above and Beyond. Come abbiamo visto nell’elenco di tutti i vincitori degli Oscar 2021, Colette ha ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 aprile 2021)of: Above and Beyond conquista uncome miglior corto documentario grazie a, un contenuto del gioco..ha vinto il2021 come Miglior cortometraggio documentario, ma forse non tutti sanno che, di fatto, si tratta di unaperche risulta essere il primo team di sviluppo di videogiochi a vincere la statuetta, visto che il film breve in questione fa parte diof: Above and Beyond. Come abbiamo visto nell’elenco di tutti i vincitori degli2021,ha ...

