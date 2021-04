Premier League 2020 2021 | gol e assist del solito Iheanacho | vola il Leicester

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) Kelechiè tra gli attaccanti più in forma d’Europa in questo momento e, partita dopo partita, non fa altro che rimarcarlo. Suo lo zampino nella vittoria delai danni del Crystal Palace per 2-1 in occasione della trentatreesima giornata di. Il centravanti nigeriano ha infatti servito una Castagne, prima di segnare il gol vittoria all’80’. Due giocate estremamente importanti che hanno ribaltato il vantaggio degli ospiti con Zaha al 12?, regalando alle foxes 3 punti fondamentali nella lotta Champions. Con cinque giornate ancora da giocare, gli uomini di Rodgers stazionano al terzo posto a quota 62 punti. Il vantaggio sulla quinta piazza, inoltre, è di ben sette lunghezze. Malgrado un calendario tutt’altro che agevole ...